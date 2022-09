Un cartell realitzat pel dissenyador gràfic navassenc Jaume Gubianes ha estat el guanyador del concurs que convoca anualment la població biscaïna de Durango per anunciar i difondre les seves populars festes de Sant Faust, que tindrà lloc a mitjans d’octubre. La proposta presentada per l’il·lustrador bagenc, que amb el seu estil característic mostra un mosaic dels elements més representatius de la festa, va ser la seleccionada d’entre un total de 34 projectes que van accedir al concurs. De fet, va obtenir un suport molt important, ja que tot i l’ampli ventall de propostes, es va endur gairebé un terç dels vots (en concret, el 30,1%) emesos, ja que el veredicte es fa per selecció popular. Les persones interessades van poder emetre el seu vot pel seu cartell favorit tant a través de la web de l’Ajuntament de Durango com de forma presencial.