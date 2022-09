El teatre municipal de l’Ateneu d’Igualada va acollir la conferència «L’energia solar fotovoltaica i la lluita contra el canvi climàtic» a càrrec de Lluís Prat. En la nova sessió organitzada per Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia es va parlar de la insostenibilitat dels combustibles fòssils per l’escalfament global del planeta. Prat va explicar que s’ha de tenir present tant l’aspecte econòmic com el medioambiental.