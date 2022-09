Abrera va organitzar una pedalada popular per a tota la família, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, i amb la participació d’una cinquantena de persones de totes les edats. La pedalada estava emmarcada dins la Setmana Europea de la Mobilitat. La passejada no competitiva va passar per diferents punts d’interès del municipi, com la Font dels Peixos, l’església de Sant Pere, l’ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi havia uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals se’ls explicava la història en format escrit i d’àudio. L’activitat va finalitzar al Parc de Can Morral, on totes les persones participants van rebre una samarreta commemorativa.