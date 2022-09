La colla dels Moixiganguers d’Igualada va encarar un cap de setmana amb l’agenda plena, dissabte van actuar a Reus, a la diada de la Misericòrdia, i diumenge ho van fer a Vilafranca per Sant Miquel. Els igualadins van aconseguir aplegar més de dues-centes camises a la capital del Baix Camp i això augurava una diada de màxims.

A la primera ronda, els morats van descarregar el tercer 5 de 8 de l’any. Un castell que suposava l’estructura de vuit pisos número 200 descarregada per la colla. A segona ronda, va arribar el moment més esperat de la jornada, els Moixiganguers van començar a tancar la soca del 3 de 9 amb folre. Minuts més tard, el van completar amb solvència després de treballar-lo en la descarregada. Era el primer castell de nou dels igualadins després de la pandèmia i va demostrar la bona feina de la colla durant la represa. A tercera ronda, els morats van descarregar la torre de 8 amb folre, igualant, així, la millor actuació de la seva història.

Diumenge, els Moixiganguers es van desplaçar fins a Vilafranca del Penedès on actuaven a la diada de Sant Miquel. A primera ronda, els igualadins van descarregar, per quarta vegada aquest any, el 5 de 8. A segona ronda, els morats van fer el 3 de 8. Per tancar la diada els Moixiganguers, van fer el 4 de 8. En acabar, les dues colles van aprofitar per fer proves a plaça. Els igualadins van col·locar, per primera vegada, sisens al 4 de 9 amb folre que esperen descarregar abans d’acabar l’any. Un cop col·locats, però, l’estructura es va enfonsar.

Els castellers de Santpedor

Els de la camisa daurada van recuperar els castells de 7 pisos en una de les diades més especials per a la colla i el poble: la Fira de Sant Miquel.

La colla va fer una nova passa endavant tornant a descarregar el 4 de 7. Una construcció que no feien des del juny del 2019.

Els castellers de Santpedor van obrir plaça amb dos pilars de 4 i en primera ronda van recuperar el 7 de 6. En segona ronda va arribar el plat fort amb el 4 de 7. Un castell que va pujar confiat i segur, i que només va tremolar una mica a la descarregada pels nervis. En tercera ronda, van descarregar el 5 de 6 i van rematar la millor actuació de la temporada i dels últims tres anys, amb dos pilars de 4 aixecats per sota.

Tirallongues de Manresa

La colla dels Tirallongues de Manresa va actuar diumenge a Cervera. La colla manresana va tornar a descarregar el 3 de 7 a fora de casa, acompanyat per un pilar de 5 molt sòlid.

A primera ronda de castelles els Tirallongues van executar el 3 de 7 que inicialment quedava en un intent desmuntat, però a la ronda de repetició es va descarregar amb normalitat. A segona ronda, els manresans van executar un 4 de 6 amb agulla i un 4 de 6 a la tercera. La colla manresana va finalitzar l’actuació amb un pilar de 4 de sortida.