L’Ajuntament d’Abrera, juntament amb el Club d’Atletisme d’Abrera, va fer entrega a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat d’un xec per valor de 1.500 euros, gràcies a la recaptació de la cursa Abrera Corre D9 i de les guardioles solidàries que es van instal·lar en els centre educatius. La donació es destinarà a la investigació de les malalties rares dins el projecte «Llerre by Jordi». L’alcalde del municipi, Jesús Naharro, i Jordi Moreno, regidor d’esports, per part de l’Ajuntament, i Juan Antonio Fernández, president del Club d’Atletisme d’Abrera, van estar acompanyats del Jordi i la seva família, Jordi Ramírez i Esther Martínez. Tots plegats van ser rebuts per la responsable d’Atenció al Donant i Obra Social Infància de l’Hospital Sant Joan de Deu, Diana Nin, que els va explicar com funcionen les línies de recerca que té en marxa l’hospital.