Amb l’objectiu de cuidar la salut emocional de la gent gran deSant Fruitós de Bages i per tal d’oferir-los eines i recursos per a gaudir d’un envelliment actiu, l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han programat un cicle de xerrades temàtiques.

Avui, a les 10 del matí, es podrà prendre part a la primera sessió que porta per títol «Ens fem grans: què passa ara amb la nostra salut?» El dia 14 d’octubre es parlarà sobre com cuidar la salut mental. El 17 d’octubre es tractarà sobre l’alimentació saludable i, l’11 de novembre, es realitzarà un taller per treballar la memòria.

Totes les xerrades són obertes a la ciutadania i especialment van destinades a les persones grans del municipi, familiars o persones cuidadores.

Les sessions es faran gratuïtament a l’Esplai i s’impartiran per par de personal de l’Equip d’Atenció Primària de Navarcles, Sant Fruitós i Santpedor especialitzat en la matèria que es tracti. No és necessari inscriure’s prèviament.