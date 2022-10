El carrer de Sant Miquel de Manresa va viure ahir una jornada de festes amb motiu de la celebració de la diada del seu patró. Organitzat per l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants –amb l’Ajuntament de Manresa i Manresa 2022 Transforma– es va celebrar la quinzena edició de la fira-mercat amb parades de comerç de proximitat, brocanters, complements i roba, i que enguany arribava a la quinzena edició.

Una quarantena de parades d’artesania, olis, formatges, licors, quadres i moda, entre altres, van omplir el carrer de Sant Miquel, la Pana de l’Om i la plaça d’Europa.

A la tarda, segons estava previst en el programa, va ser el torn del públic infantil a la plaça del Carme per veure l’espectacle L’hora del conte, a càrrec de Clara Gavaldà. En acabar, tots els assistents van gaudir de coca i xocolata.

Enguany, hi havia moltes més activitats, ja que es van celebrar els actes ajornats de les festes de Sant Ignasi del 29 de juliol suspesos a conseqüència de la pluja. Així, segons les previsions, a la tarda es recuperava el taller de percussió participatiu de Fun Dan Monday’s del percussionista Dan Arisa a la plaça d’Europa.

La música no va faltar per amenitzar la diada del sant patró. A la cantonada del carrer de Sant Miquel amb Vallcendrera, hi havia prevista l’actuació de música de Biel Comas. D’altra banda, la companyia Fun Dan Monday’s de Dan Arisa posaria tot el seu ritme i la seva energia en un espectacle a la plaça Europa.