El nucli antic de Piera va celebrar una convocatòria més de Pieradegusta, una fira que fa cinc anys que ofereix a la ciutadania dues jornades gastronòmiques amb tastos de vi, cava i oli de quilòmetre zero i activitats per a infants. Un total de disset expositors pierencs i centenars de persones van participar en la mostra, organitzada entre l’Ajuntament de Piera i l’entitat Vadefoodies. Enguany, el Pieradegusta ha estat apadrinat per la restauradora Ada Parellada, guanyadora de la Creu de Sant Jordi de 2016 i propietària del restaurant Semproniana a Barcelona.