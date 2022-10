Més de 700 persones van assistir al Festival Som Riures a Copons, en una primera edició que va superar totes les previsions de públic tot i l’amenaça de mal temps. El festival, dedicat al món del clown i al teatre de carrer, va poder adaptar-se a la meteorologia i va combinar espais tancats i oberts per oferir totes les actuacions previstes, amb un públic entusiasta i molt participatiu. Durant tota la tarda els assistents van gaudir de les acrobàcies del Circo Los, van riure amb l’humor gestual i imaginatiu de JAM, i es van emocionar amb el clown Gromic, que fins i tot va haver de fer una segona sessió del seu espectacle per a les persones que s’havien quedat sense lloc en la primera. El festival també va tenir cercaviles multitudinàries acompanyades per la Big Band, els gegants, els grallers i els bastoners de Copons.