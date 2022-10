La Setmana de la Gent Gran de Vilanova del Camí es va encetar amb una passejada saludable organitzada conjuntament per l’associació de pensionistes i jubilats i l’EAP Vilanova del Camí, de l’ICS Catalunya Central. Una cinquantena de persones van sortir des del Casal de la Gent Gran en direcció al parc fluvial, on van compartir esmorzar i una estona d’activitat física amb una sessió d’aeròbic a càrrec de David Borràs. Els van acompanyar Marisol Oliva, infermera, i Mireia Gallego, higienista de l’EAP vilanoví. També hi va participar Noemí Trucharte, alcaldessa; Carlota Silva, regidora de Cultura, i Cristina Tenorio, dinamitzadora del Casal.