La biblioteca l’Atzavara d’Òdena va convidar el periodista i escriptor Rafael Vallbona al club de lectura per comentar la novel·la La casa de la frontera. Una novel·la que relata a través de cinc generacions de la família Grau, la història del segle XX a la Cerdanya. La novel·la va ser publicada el 2017 per Edicions 62 i guardonada amb el Premi BBVA Sant Joan. El club de lectura de la biblioteca arrenca aquest curs amb un total de trenta persones inscrites d’edats diverses i poblacions vàries, com Òdena, Igualada, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt i Sant Salvador de Guardiola. Les trobades tenen lloc el primer divendres de cada mes a les 19 h a la sala d’actes de la biblioteca l’Atzavara.