L’Escola de Sant Climenç, de Pinell del Solsonès, va homenatjar el professor Ramon Segués Coromines, que ha estat mestre de l’escola durant vint-i-tres anys, i ara li ha arribat el moment de jubilar-se. Alumnes, exalumnes, pares, mares i professors, van organitzat una festa de comiat per agrair-li la tasca duta a terme durant tots aquests anys. Després d’un bon dinar a la sala polivalent de Sant Climenç, van fer un repàs de la seva trajectòria a través de vídeos d’exalumnes i del professorat, i l’alumnat de l’escola li van fer entrega de treballs realitzats per ells. L’Ajuntament de Pinell el va obsequiar amb un quadre de la Vila-Closa de Sant Climenç, fet amb carbó per l’artista local Nian. L’alcalde, Benjamí Puig, en nom de tots els veïns i veïnes del municipi, va manifestar l’agraïment al Ramon per la seva vocació i dedicació en ensenyar i culturitzar a tota la mainada que ha passat per l’escola.