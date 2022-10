El programa municipal Natació a l’Escola, que impulsen les regidories d’Esports i Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, va arrencar la setmana passada i comptarà durant el curs escolar 2022-2023 amb la participació d’uns 1.400 alumnes que cursen 1r i 2n d’educació primària (cicle inicial) de disset escoles de la ciutat. Natació a l’Escola és una activitat d’iniciació a la natació en horari lectiu que consta de deu sessions on els alumnes es distribueixen en diferents nivells en funció de les seves necessitats d’aprenentatge. El programa, amb un pressupost de 64.919,25 euros, es desenvolupa en els quatre equipaments amb piscina coberta de la ciutat que reuneixen les condicions per acollir el programa (Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, CEM Ateneu les Bases, DIR-Gimbe i CUBE) i les escoles es reparteixen funció de la distància, facilitat itinerari i/o àrea d’influència dels equipaments. A excepció de les escoles Muntanya del Drac i Flama, que queden fora del centre de la ciutat, i Sant Ignasi, que no té cap piscina coberta a menys 1,5 km de distància, i per això disposem de servei discrecional en bus.