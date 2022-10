CaixaBank i el Baxi Manresa han segellat recentment la renovació del patrocini que vincularà al club i l’entitat financera per a la present temporada. El president del club, Jordi Serracanta, i el director territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, van signar aquest nou compromís pel qual CaixaBank seguirà com a «partner» oficial i soci financer del club manresà. La renovació del patrocini dona continuïtat a la col·laboració de CaixaBank i de la Fundació «la Caixa» amb el club manresà des de fa més de nou anys. Mitjançant la col·laboració conjunta, el Bàsquet Manresa pot continuar la seva tasca de potenciació del primer equip i el bàsquet base treballant amb l’objectiu de potenciar l’esport com a eina de cohesió social.