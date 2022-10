L’aeròdrom d’Igualada-Òdena va acollir més de cent trenta persones amb discapacitat per gaudir d’un vol en la cinquena Jornada d’Aviació Adaptada. Com a novetat, enguany es va instal·lar una pantalla gegant a través de la qual el públic podia seguir el que passava a diferents punts de l’aeròdrom. Aquesta iniciativa va ser molt ben valorada perquè els acompanyants i públic general va poder veure les persones usuàries gaudint del plaer de volar. A banda de la gravació de l’esdeveniment amb vuit càmeres a dins les avionetes, dos drons, dues càmeres fixes i dues càmeres més terrestres mòbils, van gestionar tot el registre d’usuaris/es a través d’una aplicació mòbil que permetia controlar les necessitats de cada persona amb discapacitat. A més a més, també han habilitat una aplicació mòbil per als pilots que permetia seguir la trajectòria de totes les avionetes en temps real.