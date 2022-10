El primer diumenge d’octubre, més de 150 persones es van reunir a la riba del riu Cardener en el Festival de contes, organitzat per Meandre i patrocinat per l’Agència Catalana de l’Aigua, per celebrar el dotzè aniversari de contes a l’Anella Verda de Manresa. Algunes de les persones narradores conegudes al llarg d’aquests anys van participar en una marató de narracions interactives. Els contacontes van explicar les seves històries en la intimitat de les mosquiteres convenientment muntades a les ombres del bosc de ribera. Meandre va aprofitar l’aniversari per donar les gràcies al voluntariat de l’entitat, al Parc de la Sèquia per la seva col·laboració, al Pla Educatiu d’Entorn de Manresa per la subvenció anual que ha possibilitat que l’activitat pugui ser gratuïta, i molt especialment a Albert Marquès, altrament dit Os Mandrós, que ha estat el responsable de la programació dels cicles.