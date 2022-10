L’empresa bagenca de telecomunicacions Innubo seguirà una temporada més a la part posterior de la samarreta del Baxi Manresa en els seus partits a la Basketball Champions League. L’empresa manresana de comunicacions unificades seguirà sent el patrocinador dels manresans en la competició europea. L’empresa manresana i el club van rubricar la continuïtat d’Innubio com a patrocinador a la BCL per segona temporada consecutiva. A la fotografia, Carles Mesas, fundador i CEO d’Innubo, i Jordi Serracanta, president del Bàsquet Manresa.