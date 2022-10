L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Ensenyament i Universitats, va preparar materials de benvinguda per a tots els estudiants dels primers cursos de les universitats UManresa i UPC Manresa, amb l’objectiu que coneguin la ciutat, el seu patrimoni i els diferents serveis de què poden gaudir. Els materials es van lliurar a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). En total, es van preparar 863 paquets, xifra que correspon al total d’estudiants matriculats als primers cursos dels diferents estudis de les dues universitats manresanes. La iniciativa va ser presentada pel regidor d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa, Josep Gili Prat; la responsable de comunicació i màrqueting d’UManresa, Àngels Fusté Gamisans, i la sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat d’UPC Manresa, Rosa Giralt Mas. El paquet esta format per una bossa amb el lema «Manresa Campus Universitari» que conté, en primer lloc, un díptic informatiu sobre els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament de Manresa i altres institucions per facilitar l’arribada i l’establiment dels estudiants a la ciutat.