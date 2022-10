Treballadors, responsables polítics i l’alcalde van celebrar el divendres 30 de setembre un acte de comiat, amb motiu de la seva jubilació, a Maria Antònia Torres Gumà, treballadora durant més de quaranta-cinc anys de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt. A la sala de plens s’hi van aplegar els seus companys, les autoritats municipals, així com els jutges de pau i tot el personal amb qui ella va tenir una relació laboral més directe. L’alcalde, com a representant de l’Ajuntament li va fer entrega d’un ram i una placa on es podia llegir paraules d’agraïment pels anys prestats al servei de les persones.