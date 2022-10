La sala d’actes de la Biblioteca Municipal d’Igualada es va omplir de prop d’un centenar de persones que no es van voler perdre l’acte poètic musical de temàtica grega organitzat per Òmnium Anoia. La presentació literària de l’antologia de poesia catalana «Una vela en el mar blau» va ser el punt de partida del Mercat de Lletres. En total, gairebé un miler de persones van gaudir de les propostes literàries i culturals de l’onzè Mercat de Lletres d’Igualada, que un any més va organitzar la Biblioteca Central d’Igualada amb el suport del Departament de Promoció Cultural, a la plaça de la Font, i com a novetat d’enguany també al teatre Aurora. Es van organitzar una vintena d’activitats per a tots els públics i edats. També hi van haver parades de llibreries i entitats, així com l’espai de lectura per a famílies.