La Penya Ciclista Bonavista engega el calendari de sortides amb bicicleta gravel. La primera sortida de la temporada serà demà, dissabte, fins a Rajadell. El recorregut serà de 47 quilòmetres i 558 m. de desnivell. Els ciclistes esmorzaran a Rajadell per agafar forces per a la tornada. La sortida està indicada per a tots els públics.

La ruta s’iniciarà a les 7.30 h davant dels locals de l’entitat, a la Font dels Capellans, octogonal 12. Qui estigui interessat, es pot inscriure en el punt de trobada de la sortida, o enviar un correu electrònic, abans de dissabte a les 7 del matí, amb nom i cognoms, a pcbonavista@hotmail.com per reservar lloc per a l’esmorzar.