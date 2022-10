Montbui va celebrar recentment la Setmana de l’Esport amb un conjunt d’activitats que posaven èmfasi en la importància de l’esport com a activitat transmissora de valors. A més d’organitzar diferents jornades esportives a les escoles del municipi, també es va poder gaudir de la projecció del documental de superació esportiva «Pol Makuri: Per què no?». També es va organitzar un campionat de vòlei sorra i diferents sessions d’activitat física per a la gent gran. Un dels plats forts de la setmana va ser la conferència motivacional que es va celebrar a Mont-Àgora i que va tenir com a protagonista a l’exjugador de basquetbol Fernando Romay. La ponència, titulada «El valor de la diferència» va permetre conèixer de més a prop a aquest exjugador de bàsquet. Un altre dels plats forts va ser la celebració de la II Fira de l’Esport en la qual es va donar a conèixer una mostra de les entitats d’esport escolar i federat del municipi.