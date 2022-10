L’11a edició del Vimart, Fira de Vins i Caves de Martorell es va celebrar a Ca n’Oliveres, a causa de l’amenaça de pluja, amb la participació de quinze cellers d’arreu i cinc restaurants martorellencs. Més de 2.000 visitants van passar per les parades, on van degustar l’oferta de gastronomia de la restauració local i la de vins i caves dels cellers. Enguany, la DO convidada va ser la d’Alella, una de les més antigues de la península Ibèrica, i l’estand del qual va ser un dels més visitats. Un compendi d’activitats lúdiques com la música en directe i una desfilada de moda van amenitzar la vetllada.