Els dies 1 i 2 d’octubre, al monestir de Serrateix (Berguedà), es van tornar a celebrar les tradicionals Festes d’Octubre, que el Patronat d’Amics de Serrateix organitza per recordar la fundació oficial de l’esmentat cenobi. El primer dia, a la nit, es va gaudir d’un concert especial a càrrec del trio vocal D-Lirio, format per Loida Baró, Nina Catari i Maira Catari, acompanyades a l’orgue electrònic per Sergi Boque. L’endemà al matí es va celebrar la missa commemorativa de la fundació del monestir, presidida per Mn. Antoni Bonet, acompanyat per Mn. Climent Forner. A continuació, a la plaça, es va estrenar la sardana Santa Maria de Serrateix, a càrrec de la cobla Berga Jove. El violinista i compositor Antoni Ginjoan els va obsequiar amb aquesta sardana inspirada en els goigs de la titular del monestir. El músic Josep M. Conangla va donar un cop de mà per poder estrenar la sardana. La colla de l’Agrupació Sardanista de Navàs i el públic assistent la van ballar per primer cop. Les festes es van cloure amb un dinar popular.