Més de quaranta persones van assistir a l’acte de lliurament dels premis del 7è Concurs Fotogràfic COAC-CC al Casal Popular del Foment d’Igualada. Enguany, el lema escollit va ser «L’habitatge com a lloc per viure». A l’acte van assistir Pere Pons, president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; Rosa Vestit, delegada territorial del Govern a la Catalunya Central; i Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes, entre altres autoritats. El primer premi va ser per a «Enlloc com a casa» (imatge superior) de Marc Rifà Esquirol; el segon per a «Tres generacions» d’Anna Millet; i el premi popular va ser per a «Judith Casas» per «House Rehabilitation by @nexearquitectura». Les obres seleccionades es podran visitar fins al 30 d’octubre al Casal Popular El Foment.