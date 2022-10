Sant Fruitós de Bages va celebrar el trentè aniversari del Col·lectiu de Recerca Històrica. Emmarcat dins les Jornades Europees del Patrimoni es va fer una jornada de portes obertes al Museu de la Rectoria. Posteriorment, hi va haver un sopar popular dins l’església de la Sagrera, a causa de la pluja. La festa va finalitzar amb un concert d’havaneres i rom cremat a la plaça. El Col·lectiu de Recerca Històrica es va fundar el desembre del 1992 per vetllar per la conservació, investigació i difusió del patrimoni de Sant Fruitós de Bages.