Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de Sant Fruitós de Bages, acompanyats per les seves famílies, van participar al ple de constitució del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages. Aquests nens i nenes van ser els escollits pels seus companys per representar-los en les sessions de treball que es duran a terme al llarg del curs escolar. El consell d’infants es reunirà de forma periòdica per realitzar sessions de treball per avançar en diferents projectes que els afecten de forma directa.