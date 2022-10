L’Ajuntament de Manresa va reconèixer Iglesias Moda com a comerç centenari de la ciutat, una distinció que té l’objectiu de posar en valor el comerç local de Manresa i la seva singularitat, així com l’emprenedoria, l’esforç i el servei de qualitat i proximitat que ofereixen. Es tracta del quart comerç que es reconeix després que el novembre de l’any passat es distingís l’Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i Casa Sabaté (1921). L’acte va tenir lloc a la Sala de Columnes, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, que van rebre Valentí Cardona Iglesias, actual propietari i net del fundador, Valentí Iglesias Guiteras, i li van entregar una rèplica de l’Àliga de Manresa per commemorar el centenari. Van assistir també a l’acte una dotzena de treballadors.