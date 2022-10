Calonge de Segarra es va sumar, un any més, a les Jornades Europees del Patrimoni. Aquest any la protagonista va ser la Mina Vicenta, amb una matinal de portes obertes i visita guiada, que va tenir lloc el passat diumenge 9 d’octubre. L’activitat va consistir, a banda de la jornada de portes obertes i la visita guiada, en una exposició d’eines, documents, fotografies i plànols vinculats als treballs de les mines de la conca minera; i una demostració en viu de carbó de lignit cremant en un fogó, tal com es feia en el territori fa més de 100 anys. Més de 200 persones es van apropar per conèixer aquest patrimoni miner.