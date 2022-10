Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Arxiprestal de Manresa. El conveni té com a objectiu principal facilitar la formació i orientació laboral en l’àmbit dels programes d’inserció laboral que Càritas Arxipestral de Manresa desenvolupa. Les persones derivades per Càritas podran acudir a CCOO, on rebran una atenció i orientació bàsiques de manera gratuïta, dins del marc del Programa d’Acollida de què disposa el sindicat.