Un grup de trenta-set estudiants francesos van visitar l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i van van ser rebuts a la sala de plens per l’alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñan i Claret, i pel regidor d’Ensenyament, Felip Echarri, els quals els van donar la benvinguda al municipi i els van explicar diferents tradicions i festes del poble com la Festa de l’Arròs. Els joves, que actualment cursen 4t d’ESO i 1r de batxillerat, van arribar al municipi fruit del projecte d’intercanvi lingüístic Batxibac que es realitza a l’institut Gerbert d’Aurillac. L’alumnat procedent del Lycée Jean Giraudoux de la ciutat de Châteauroux visitaran diferents punts d’interès, com el monestir de Sant Benet de Bages, i també descobriran altres atractius com Barcelona, Tarragona i Girona.