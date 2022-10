L’Espai Jove Joan Amades–Oficina Jove del Bages va acollir l’acte d’inauguració de l’exposició «El Banquet», un mostra de peces de ceràmica elaborades pels joves participants en els tallers de ceràmica impartits per l’artista Anna Benet i Prat, en el marc de les activitats de l’Estiu Jove 2022. Als tallers hi van participar vint joves de Manresa, entre els quals persones integrants del Club Social Mosaic (Convent de Santa Clara) i del Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) d’Althaia, amb la voluntat de reforçar el benestar físic, emocional i mental dels joves a través de les arts i les metodologies artístiques. La mostra es complementa amb fotografies realitzades per Pol Ribera i Guàrdia.