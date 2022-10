Un grup d’onze alumnes de sisè de primària i dues mestres del col·legi Sant Josep de Navàs van realitzar la seva primera mobilitat Erasmus del curs 22-23 a l’École Sainte Marie de Dammarie Les Lys de França juntament amb alumnes de Bobbio, Itàlia. Enguany les mobilitats Erasmus del col·legi Sant Josep de Navàs s’emmarquen dins el projecte «Friends 2030», el qual té com a objectiu promoure un estil de vida saludable, la igualtat de gènere i la cura del nostre entorn. Durant la setmana, van fer tallers de nutrició, ioga, microbits i van crear la cançó i el ball del projecte. També van dur a terme activitats més lúdiques com «Tree climbing» i «Sightseeing tour around Paris».