El streetworkout del Bosquet de Sant Fruitós va ser l’escenari de la segona edició de la competició de cal·listènia del Bages, que ja s’ha convertit en un punt de trobada per als amants d’aquest esport. Els valors d’aquesta disciplina, que es basa en l’esforç i la companyonia, es van poder veure durant la jornada on es va crear un clima cooperatiu més que no pas de rivalitat. Aquesta edició va tenir com a novetat la realització de la primera competició en categoria femenina, un fet que denota que aquest esport a l’aire lliure té cada dia més adeptes. En fèmines, Gisela March es va endur el primer premi, seguida de Mar Junyent, i en tercera posició, Laura Velasco. En categoria freestyle els guanyadors van ser: Nico Escudero, Jaume Sala i Ayman Achbar, i en categoria de resistència, els premis van ser per a Arnau Fígols, Darius Termure i Aleix Sirera.