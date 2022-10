Durant els dies 29 i 30 d’octubre i 5 i 6 de novembre, després de dos anys de no celebrar-se per la pandèmia de la covid-19, torna a Manresa el Passatge del Terror amb un nou emplaçament: l’Anònima. Organitzat per Xàldiga, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, el Passatge del Terror tindrà funcions cada 15 minuts, des de les 18 h fins a les 22 h el dissabte 29 d’octubre i el 5 de novembre; i de 18 h a 23 h els diumenges 30 d’octubre i 6 de novembre. Les entrades tenen un preu de 5 euros, i es poden reservar a través de la web www.manresaturisme.cat.

Totes les novetats del Passatge del Terror 2022 van ser presentades pel tinent d’alcalde de Turisme i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet Piqué; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda Lari; i el representant de Xàldiga, Lluís Roca Gómez.

Després de l’èxit de les edicions anteriors, aquest any el Passatge del Terror deixa el carrer del Balç per ubicar-se al recinte de l’Anònima. Aquest canvi s’havia de fer el 2020, ja que en aquell moment el carrer del Balç estava en obres i es va optar per l’Anònima com a espai alternatiu. Tot i que les obres al carrer medieval ja estan acabades, l’organització del Passatge del Terror ha decidit mantenir el canvi atès que l’Anònima ofereix més espai i unes instal·lacions que permeten potenciar l’experiència de terror.

Lluís Roca ha manifestat que, per aquesta edició, s’ha escollit la Revolució Industrial com a temàtica del Passatge del Terror, aprofitant les infraestructures i la història que té l’espai on s’ubica enguany. Els qui s’atreveixin a participar-hi hauran de descobrir per què les persones que entren a la central elèctrica de l’Anònima no en surten.

Des de l’organització s’informa que el recorregut no serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Tot i no estar recomanat per a menors de 10 anys, a l’exterior de la nau de l’Anònima s’instal·laran algunes parades de menjar i artesania on es podran comprar begudes, creps, castanyes i altres productes.