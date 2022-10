Sant Miquel de Capellades va acollir la tercera edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. L’activitat va comptar amb la participació d’una quinzena de productors locals, que van donar a conèixer i vendre els seus productes. El més d’un miler d’assistents a la mostra van consumir diferents tastets que havien preparat els productors. Paral·lelament a la Mostra de Productes Locals hi va haver una demostració de cuina a càrrec del restaurant la Lliga de Capellades, activitas per a infants, l’exposició «Preservem l’Anoia», i un concert de jazz a càrrec de Nadia Orta i Públio Delgado que va servir per cloure la jornada.