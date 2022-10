El Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans ha retornat a la seva activitat, després de l’aturada per la covid, organitzant la tradicional botifarrada al nou jardí de la residència de la Font dels Capellans. Els socis han pogut accedir-hi després de reivindicar que la nova avinguda no ocupés una part del jardí de la residència. El casal tornarà a programar les tradicionals activitats com la sardinada, el concurs de petanca, l’excursió cultural mensual i el ball mensual.