Un grup de cinquanta joves d’entre deu i setze anys de Navàs, amb organització de la Penya Barcelonista local, va assistir al Camp Nou per veure el partit Barça-Celta. La penya barcelonista va complir una vegada més amb l’oferiment del club d’omplir de joventut el Camp Nou, una acció pensada per fomentar el barcelonisme entre les noves generacions. Aprofitant l’ocasió de la visita a l’estadi, dos membres de la comissió social del Barça, Josep Maria Nogués i Jordi Pueyo van donar la benvinguda a les instal·lacions del club a la comitiva navassenca que també va comptar amb la presència de Bernat Vidal, l’expresident de l’entitat que va apostar ara fa vuit anys per aquestes iniciatives d’acostament del club als més joves.