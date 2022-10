La Penya Ciclista Bonavista ha preparat per a demà, una sortida en bicicleta gravel fins als castells de la Segarra. Serà un recorregut circular de 80 quilòmetres i amb un desnivell de 924 m. Els ciclistes esmorzaran a Sanahüja per agafar forces per a poder continuar la ruta fins a Manresa. Se sortirà, dissabte, a les 7 del matí, de davant dels locals de la Penya Ciclista Bonavista, a la Font dels Capellans, octogonal 12, per dirigir-se amb cotxe fins a Les Olugues, on està previst començar a pedalar a les 7.45 h. Qui estigui interessat, s’hi pot inscriure enviant un correu electrònic, abans de dissabte a les 6 del matí, amb nom i cognoms, a pcbonavista@hotmail.com per reservar lloc per a l’esmorzar i disponibilitat de transport. Més informació a pcbonavista.com