Un total de vint voluntaris de CaixaBank van participar en una jornada ludicosportiva amb alumnes del programa Vida Adulta de l’escola Jeroni de Moragas, organitzada per l’entitat per fomentar la col·laboració amb iniciatives socials. Durant la jornada, els voluntaris de CaixaBank, empleats i clients de l’entitat, van participar en les activitats que havia preparat l’alumnat per provar en primera persona com es viu amb una discapacitat física o sensorial. Les proves van consistir en sensibilitzar als usuaris en activitats com conduir una cadira de rodes, jugar a bàsquet amb un antifaç, o comunicar-se sense veu, només amb signes.