El Col·legi de Metges de Barcelona va acollir la Jornada Tècnica de Prevenció i Atenció a Adolescents en Risc, organitzat per Amalgama7 i que enguany tenia per títol «Adolescents, famílies i salut mental: les seqüeles de la pandèmia». Durant tota la jornada hi va haver diferents taules de debat amb la presència de professionals del món de la psiquiatria i educació, així com de l’administració pública. El director pedagògic de les escoles Llissach i La Gleva (a Santpedor i Masies de Voltregà), Ferran Riera, va ser convidat com a ponent per parlar sobre les conseqüències de la pandèmia en el món escolar.