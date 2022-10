L’alumnat de La Gaspar es va traslladar al CaixaForum de Barcelona per visitar les exposicions actuals: «Cinema i Moda» per Jean Paul Gaultier i «Còmic. Somnis i història». A «Cinema i Moda» l’alumnat d’Artesania de Complements de Cuir va poder visitar una exposició comissariada i dirigida pel mateix Jean Paul Gaultier. A «Còmic. Somnis i història», l’alumnat de Gràfica Publicitària va poder presenciar en primera persona més de tres-centes obres originals d’autors com Hugo Pratt, Hergé, Quino, Jean Giraud (Moebius), Milton Caniff i molts més.