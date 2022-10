Un grup de caminaires de la Catalunya central (Bages, Solsonès, Berguedà, Segarra) va fer una caminada d’homenatge a Orson Welles el dia 23 d’octubre, coincidint amb el pas d’aquest gran director per Cardona l’octubre del 1964 en el mític rodatge de Campanades a mitjanit. La colla va iniciar la ruta a l’oblidat Cinema Moderno de Cardona (avui Auditori Valentí Fuster), que va fer gaudir amb les seves projeccions generacions de cardonins i cardonines del 1946 al 1992. El grup va recórrer llocs emblemàtics de Cardona, com el Palau Graells, les Colònies Arquers i el Parc cultural de la muntanya de sal. L’agrupació Caminades pel món petit va immortalitzar l’efemèride cinematogràfica esmorzant en un espai poc conegut pels forasters com és la Mare de la Font de Cardona.