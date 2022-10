Sant Fruitós de Bages va celebrar la primera edició del projecte esportiu «Marxa nòrdica en família», en què cent vint-i-cinc participants de totes les edats van gaudir de diferents recorreguts entorn del municipi i d’activitats paral·leles. Just abans de donar el tret de sortida a la caminada, els més petits van realitzar diferents tallers i jocs i els adults van aprendre les principals tècniques d’aquest esport. A continuació es va començar la caminada amb un recorregut de 9 km i un de 4 km amb sortida des del Bosquet i cap a la zona de les Brucardes. Aquest circuit també va ser un punt solidari on els participants inscrits van fer aportacions gràcies a la participació de les persones voluntàries del banc d’aliments. El consistori vol agrair la col·laboració dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera d’Ampans, que van ser els encarregats de repartir el menjar en l’avituallament d’arribada, de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per vetllar per la seguretat dels participants i també Aigües de Manresa per la cessió d’una font d’aigua potable.