La Confraria de la Vinyala va celebrar la Vinyalada, un sopar en què els cargols comparteixen protagonisme amb l’atorgament de la vinyala agraïda a aquelles persones o grup de persones que d’una manera o altra han destacat o destaquen per la seva feina, implicació en algun projecte, contribució en alguna bona causa, etc. En aquesta ocasió, la confraria va atorgar la vinyala agraïda al Consorci Sanitari de l’Anoia per l’actuació extraordinària davant la pandèmia de la covid-19, i en especial pel compromís de tots els professionals de l’Hospital d’Igualada en particular i a tots els integrants de la família sanitària en general: metges, infermers i infermeres, zeladors, personal de neteja, administratius...