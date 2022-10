La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una excursió fins al tossal de la Baltasana. Un turó que es troba a les muntanyes de Prades, a cavall entre la Conca de Barberà i el Baix Camp, entre Vimbodí i Poblet i Prades. Els caminants van iniciar la ruta de 13 quilòmetres a la font de la Teula, passant per un corriol i ascendint entre boscos d’alzines i roures. Un cop a dalt del tossal de la Baltasana, de 1.202 m, van copsar un vèrtex geodèsic, una rosa dels vents i una caseta de guaita. Després, es van dirigir a la cova d’en Pere i a la necròpoli de la Roca del Gríngol. De tornada, el grup va passar per la Casa Forestal del Tillar i va continuar fins arribar al punt d’inici, on van aprofitar per dinar.