Els concursos de dibuix i fotografia de la Setmana de la Lactància Materna 2022 organitzats per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) i que tenen com a tema central l’alletament matern, ja tenen guanyadors. Beatrice Baffi, de 12 anys, va ser l’autora del dibuix premiat i va rebre un lot de material de pintura. El concurs de fotografia, per a persones de més de 16 anys, va ser per Nerea Lope Barranco que va ser premiada amb un xec per valor de 200 euros.