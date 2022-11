El Teatre l’Ateneu d’Igualada va acollir la 2a edició del TEDxIgualada, un esdeveniment mundial que té per objectiu oferir un espai que difon idees que valen la pena difondre, amb l’objectiu de generar debat, coneixement; però també, sacsejar consciències entre les persones assistents. L’edició d’enguany va comptar amb l’assistència de prop de tres-centes persones que van gaudir de «Refraccions», un programa que va estae format per sis ponents que van exposar, com a fil conductor, com les idees són un dels eixos fonamentals d’una societat i la seva cultura, i que de la mateixa manera que la llum quan interactua en travessar una lent, canvia de direcció i adquireix matisos i diferents sensibilitats, les idees també ho fan quan són intercanviades. Aquesta edició ha buscat la conversa i la reflexió del públic sobre diversos àmbits: des del tecnològic fins al cultural i social; des del mediambiental fins al personal; sobretot, per conscienciar del planeta que estem deixant a les futures generacions, però també, de valors.