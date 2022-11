Els professionals de la salut de l’Anoia van celebrar una nova edició de la Nit de la Professió al Restaurant Mas dels Vivencs de la Pobla de Claramunt, que, després de dos anys marcats per la pandèmia, va recuperar el seu format habitual. La Nit, que va arribar a la seva 15a edició, és l’espai de retrobament dels professionals de la salut de la comarca de l’Anoia, la trobada anual que serveix per homenatjar aquells professionals que es jubilen i rebre els que s’incorporen al col·lectiu com a residents de primer any. A més, durant l’acte també es va entregar la beca MIPS Fundació Privada a un projecte de recerca i el Premi de Recerca Nit de la Professió per premiar un treball de recerca fet els darrers dos anys. Aquest any, com a novetat, s’hi ha sumat el Premi de Recerca Residents que impulsa el Consorci Sanitari de l’Anoia.