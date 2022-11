El local d’Òmnium Anoia va ser l’escenari de la presentació del llibre de Manuel de Pedrolo Visita a la senyora Soler, que va reunir més de trenta persones interessades a descobrir aquesta novel·la que havia restat inèdita a causa de la censura franquista. Aquest 2022, després de més de cinquanta anys, la novel·la censurada ha vist la llum per primera vegada, publicada per l’editorial Fonoll i amb una edició i pròleg d’Anna Maria Villalonga, comissària de l’Any Pedrolo celebrat el 2018. Durant l’acte, organitzat per Òmnium Anoia amb el suport de la llibreria Llegim...?, la coordinadora de l’editorial Fonoll, Anna Pérez, va explicar la tasca que estan duent a terme de recuperació d’obres d’autors de les terres de Ponent inèdites o bé poc valorades en el seu moment.